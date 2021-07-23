Американские эксперты оценили новый российский истребитель

Они отметили, что у самолёта действительно большое крыло. Это позволяет предположить, что Россия будет использовать Checkmate в нуждах флота на единственном авианосце. Кроме того, истребитель может быть приспособлен для больших высот, где большое крыло выгодно. Эксперты считают, что полоток Checkmate может составить от 12 до 18 километров, «если не больше». Это даёт преимущество и в дальности полёта. Однако тут может быть проблема — самолёт небольшой, у него может быть скромный внутренний запас топлива.

Особенности конструкции истребителя также говорят о небольшой радиолокационной заметности. В целом, специалисты пророчат самолёту будущее «птицы высокого полёта».

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