Американские эксперты признали опасность китайской гиперзвуковой ракеты DF-17

Ракета двухступенчатая: первая ступень разгоняет гиперзвуковой блок в ближний космос, после чего он летит к цели с огромной скоростью, совершая маневры, которые почти делают невозможным его перехват. Дальность DF-17 позволяет Китаю поражать авиабазы и авианосцы США.

По мнению экспертов, несмотря на разрыв в военных расходах между странами, Китай сумел получить стратегическое преимущество в области гиперзвукового оружия. В случае конфликта DF-17 может повредить взлётно-посадочные полосы американских баз и вывести из строя авианосцы, значительно усложнив любое военное вмешательство США в регионе.

Издание подчёркивает, что благодаря DF-17 любые действия США против Китая обойдутся Вашингтону «дорого».