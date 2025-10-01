Американские эксперты признали опасность китайской гиперзвуковой ракеты DF-17

Опубликовано 01 октября 2025, 19:301 мин.
Американские эксперты признали опасность китайской гиперзвуковой ракеты DF-17На что он способна
Китайская баллистическая ракета DF-17 с гиперзвуковым блоком DF-ZF получила прозвище «убийца авианосцев» из-за своей способности обходить системы ПВО и поражать ключевые цели США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Лента.ру. Свою оценку разработке дали в издании The National Interest.
Ракета двухступенчатая: первая ступень разгоняет гиперзвуковой блок в ближний космос, после чего он летит к цели с огромной скоростью, совершая маневры, которые почти делают невозможным его перехват. Дальность DF-17 позволяет Китаю поражать авиабазы и авианосцы США.
По мнению экспертов, несмотря на разрыв в военных расходах между странами, Китай сумел получить стратегическое преимущество в области гиперзвукового оружия. В случае конфликта DF-17 может повредить взлётно-посадочные полосы американских баз и вывести из строя авианосцы, значительно усложнив любое военное вмешательство США в регионе.
Издание подчёркивает, что благодаря DF-17 любые действия США против Китая обойдутся Вашингтону «дорого».