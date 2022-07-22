Американские фермеры начали использовать беспилотные тракторы

Беспилотный трактор не только выполняет основные функции, но и собирает данные. Вместо водителя у него есть удалённый оператор, который следит за процессом и получает предупреждения в режиме реального времени.

Кроме того, трактор может предотвращать несчастные случаи. Он оснащён датчиками для обнаружения скота, урожая и рабочих и не будет двигаться до тех пор, пока на пути трактора не исчезнут препятствия.

Пока фермеры лишь тестируют беспилотник, но в Monarch Tractor надеются, что вскоре машины дойдут до потребителей.