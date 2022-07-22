Американские фермеры начали использовать беспилотные тракторы

Сегодня в 21:13
1 мин.
Американские фермеры начали использовать беспилотные тракторыОни дешевле и производительнее обычных
Фермеры в Калифорнии стали использовать беспилотные тракторы компании Monarch Tractor. Создатели утверждают, что их машины помогут сэкономить деньги, увеличить производство и помочь справиться с растущей нехваткой рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли.
Беспилотный трактор не только выполняет основные функции, но и собирает данные. Вместо водителя у него есть удалённый оператор, который следит за процессом и получает предупреждения в режиме реального времени.
Кроме того, трактор может предотвращать несчастные случаи. Он оснащён датчиками для обнаружения скота, урожая и рабочих и не будет двигаться до тех пор, пока на пути трактора не исчезнут препятствия.
Пока фермеры лишь тестируют беспилотник, но в Monarch Tractor надеются, что вскоре машины дойдут до потребителей.