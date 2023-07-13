Американские интернет-компании заставят шпионить за своими пользователями

Двухпартийный законопроект, представленный сенаторами Роджером Маршаллом и Джинн Шахин, направлен на борьбу с легкостью приобретения наркотиков в Интернете, особенно через социальные сети. Однако законопроект вызвал бурные дискуссии, поскольку критики опасаются, что он может привести к широкой слежке за интернетом и нарушить права на частную жизнь.

Ак Купера-Дэвиса обязует технологические компании сообщать генеральному прокурору США о фактах незаконной продажи наркотиков, что может привести к передаче данных пользователей правоохранительным органам. Несмотря на то, что законопроект направлен на решение проблемы общественного здравоохранения, критики утверждают, что он может привести к созданию громоздкого аппарата слежки с непредвиденными последствиями.