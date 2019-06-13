Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях

О недостатках самолётов пишет издание Defense News. Выводы журналисты сделали на основе изучения документов. Как оказалось, проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в его хвостовой части. Так, например, покрытие самолёта пузырится и вздувается при полёте на сверхзвуковых скоростях. А поскольку именно это покрытие отвечает за малозаметность истребителя, недостатки приводят к тому, что он становится виден для врага.

Согласно документу, проблемы обнаружились ещё в 2011 году. Однако производитель истребителя Lockheed Martin заявляет, что неполадки происходят только при самых экстремальных условиях, которые вряд ли будут воспроизведены при реальной эксплуатации. Пентагон же ввёл ограничения на продолжительность полёта для F-35 и F-35C на сверхзвуковых скоростях. По мнению журналистов Defense News, это решение может дорого обойтись американцам в сценариях ближнего боя.