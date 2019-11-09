Наука и технологии
Вчера 20:56
Американские истребители соединят с секретным космическим беспилотником
Они будут обмениваться информацией
СМИ сообщили, что американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с беспилотным космическим аппаратом X-37B Orbital Test Vehicle (OTV).
Журналисты пишут, что первый обмен данными должен произойти в декабре. Это покажет «способность (X-37B) работать во всех доменах».
Об аппарате X-37B известно довольно мало. Boeing начала создавать его ещё в 1999 году, а спустя пять лет проект засекретили и передали в ведение военных. Эксперты предполагают, что космоплан может служить для разведки, доставлять небольшие грузы на орбиту и даже выводить из строя вражеские спутники.
Журналисты также отметили, что Военно-воздушные силы США работают ещё над одним проектом по передаче оперативной информации с любого военного самолёта или корабля. Он носит название Omnia One.