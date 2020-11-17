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Американские хакеры стали основной угрозой для российских компаний
А раньше это были российские хакеры
Компания Check Point заявила, что за последние полгода основной киберугрозой для российских компаний стали американские хакеры. Раньше по этому показателю лидировали российские хакеры.
Как пишет «Коммерсант», на злоумышленников из США с мая по октябрь 2020 года пришлось 36% от общего числа атак. Российские хакеры заняли 29-процентную долю. Ещё в августе-январе 2020 года на последних приходилось 39%, а на американских — 30%. Впрочем, не исключено, что злоумышленники могут просто маскироваться под иностранных.
В целом, общее число кибератак на российские компании уменьшилось. В период с мая по октябрь фиксировалось примерно 689 событий в неделю. В августе-январе 2020 года насчитывалось 893 атаки в неделю.