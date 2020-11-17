Американские хакеры стали основной угрозой для российских компаний

Как пишет «Коммерсант», на злоумышленников из США с мая по октябрь 2020 года пришлось 36% от общего числа атак. Российские хакеры заняли 29-процентную долю. Ещё в августе-январе 2020 года на последних приходилось 39%, а на американских — 30%. Впрочем, не исключено, что злоумышленники могут просто маскироваться под иностранных.

В целом, общее число кибератак на российские компании уменьшилось. В период с мая по октябрь фиксировалось примерно 689 событий в неделю. В августе-январе 2020 года насчитывалось 893 атаки в неделю.