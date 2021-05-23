Американские космолёты уличили в способности нести ядерное оружие

По словам Новикова, космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. Также гендиректор «Алмаз-Антея» утверждает, что сейчас у США насчитывается уже шесть таких аппаратов. Одни из них поменьше, другие — побольше. Один X-37 находится на орбите, а остальные отлетали по два года. Если быть точнее, малый аппарат может нести три ядерных боеголовки, а большой — шесть.

Кроме того, Новиков сообщил, что в США могут появиться в ближайшее время до восьми таких космолётов. Он считает, что это «выдвигает новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны».