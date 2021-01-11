Американские лёгкие самолёты научат летать на сверхмалых высотах ночью

Испытания проведёт исследовательская лаборатория Военно-Воздушных сил (ВВС) США. Проверки системы будут проходить на лёгком самолёте CubCrafters CC19-180 XCub.

Сейчас для ночных полётов при разведывательных работах используются вертолёты или транспортные самолёты со специальным оборудованием. В ВВС считают, что лёгкие небольшие самолёты смогут быстрее и безопаснее эвакуировать военных с места разведки. Сейчас такие машины не имеют оборудования для полётов ночью на сверхмалых высоте и скорости.

Такое оборудование, впрочем, уже разработано. Это набор из тепловизора, прибора ночного видения, шлема с дисплеем и набора датчиков, пишет «N + 1». Эту систему будет легко и быстро установить на любой лёгкий самолёт.