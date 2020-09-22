Американские лётчики будут «воевать» с виртуальными российскими истребителями

Авторы проекта хотят научиться максимально реалистично воссоздавать в воздухе проекции российских и китайских самолётов. Задумку уже поддержали ВВС США и корпорация Lockheed Martin.

Британский лётчик рассказал, что нынешние методы тренировки военных далеки от совершенства. Истребители Су-57 и J-20 сейчас имитируются самолётами F-16, а это грубое упрощение. Поэтому родилась идея использовать компьютеры копии истребителей.

Сначала разработчики создали только виртуальный трёхмерный куб размером 152 на 152 метра. Лётчики даже смогли пролететь через него. Потом удалось воссоздать самолёт-заправщик KC-46. В итоге пилоты сумели совершить в небе «перехват» проекции Су-57. Теперь разработчики занимаются моделированием воздушного боя с этим самолётом.