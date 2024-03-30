Американские мосты назвали непригодными к современным грузовым судам

В то время как этот мост не имел надлежащих мер защиты, эксперты говорят, что даже более сильных мер защиты может оказаться недостаточно. Старые мосты, такие как мост Фрэнсиса Скотта Ки, построенный в 1977 году, просто не были рассчитаны на огромную силу современного грузового судна. Судно MV Dali длиной около 300 метров, столкнувшееся с мостом, — лишь один из примеров таких «мегакораблей», которые становятся все более распространенными.

В последние десятилетия размеры грузовых судов увеличились, чтобы удовлетворить потребности мировой торговли. Это заставило порты и водные пути адаптироваться, поднимая мосты и расширяя каналы. Но этих мер бывает недостаточно

Современные стандарты проектирования мостов предусматривают некоторые средства защиты от столкновений, но их эффективность вызывает споры. Например, на мосту Фрэнсиса Скотта Ки были установлены бетонные барьеры, призванные отражать удары судов, но они находились далеко от опорных балок и не обеспечивали достаточной защиты.

Ожидается, что Национальный совет по безопасности США на транспорте проведет расследование обрушения и, возможно, порекомендует более строгие меры защиты мостов.