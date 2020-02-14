Американские нацисты сменили Facebook на «ВКонтакте»

Об исследовании Bellingcat пишет The Bell. Издание напоминает, что с марте 2019 года Facebook запретил аккаунты и посты с идеологией превосходства белой расы. Неонацисты и расисты из-за этого перешли на «ВКонтакте», где модерация слабее.

На одной из таких страниц, принадлежащих «Ку-клукс-клану», например, опубликованы прямые указания, как привлекать сторонников на Facebook. Нужно просто оставлять ссылку на страницы и посты во «ВКонтакте».

Хорошим примером также служит история активного национал-социалиста Дэниела Бернсайда. Его профиль в Facebook не содержит нацистских высказываний. Однако на аватарке страницы во «ВКонтакте» мужчина стоит напротив своего дома, на котором виден флаг со свастикой. Место работы его указано как «национал-социалистическое движение».

The Bell уже обратился к пресс-службе «ВКонтакте». Представители соцсети заявили, что «выражает полную нетерпимость к призывам к насилию, экстремизму и любым материалам, которые пропагандируют дискриминацию по расовому, национальному или другому признаку». Затем «ВКонтакте» заблокировала обнаруженные журналистами страницы.