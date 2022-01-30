Американские палубные истребители столкнулись с проблемой ржавчины

По сообщениям журналистов, F-35C из состава авиакрыла авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США начали покрываться ржавчиной после нескольких месяцев в море. Дело в том, что радиопоглощающее покрытие не выдерживает воздействия морской соли.

На самолётах видны разводы ржавчины, есть коррозия внешней обшивки. Пока неясно, снижают ли эти повреждения малозаметность истребителей. Пока в Пентагоне не прокомментировали снимки самолётов с пятнами ржавчины.

Ранее стало известно, что истребителям F-35 не следует длительное время находиться в режиме сверхзвука. Это тоже приводит к критическим повреждениям дорогостоящего покрытия.