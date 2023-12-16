Американские пилоты пожаловались на солнечную вспышку: она испортила им связь

Это удивительное явление стало самой значительной вспышкой на Солнце с 2017 года, что вызывает опасения по поводу возможного воздействия на нашу технологическую инфраструктуру. Ученые внимательно следят за областью солнечного пятна, ответственной за вспышку, анализируя вероятность выброса корональной массы — всплеска солнечной плазмы, направленного в сторону Земли.

Обсерватория солнечной динамики NASA, запущенная в 2010 году, запечатлела интенсивную солнечную активность в экстремальном ультрафиолетовом свете. Поскольку Солнце приближается к зениту своего 11-летнего солнечного цикла, ученые ожидают усиления активности солнечных пятен в 2025 году.