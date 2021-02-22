Наука и технологии
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Американские пилоты рассказали о встречах с неопознанными цилиндрическими объектами
Возможно, это ракеты
21 февраля, когда Airbus A320 выполнял рейс между Цинциннати и Финиксом, его экипаж увидел неопознанный цилиндрический объект. Пилоты рассказали, что встречают подобные объекты нередко.
Сообщается, что объект выглядел «почти как крылатая ракета». Он двигался на высоте 11 километров со скоростью около 740 километров в час.
Как пишет «Военное обозрение», пилоты американских авиалайнеров периодически встречают неопознанные цилиндрические объекты. Радиоперехватчик Стив Дуглас рассказал журналистам, что у него есть запись передачи, в которой звучит голос пилота авиалайнера. Он заявил, что «что-то пролетело прямо над нами». По его словам, это было похоже на длинный цилиндрический объект, похожий на быструю крылатую ракету.
Отмечается, что в регионе, где происходили странные встречи, расположен ракетный полигон Уайт-Сэндс и другие военные объекты. Впрочем, пока точного объяснения инцидентам нет.