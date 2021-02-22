Американские пилоты рассказали о встречах с неопознанными цилиндрическими объектами

Сообщается, что объект выглядел «почти как крылатая ракета». Он двигался на высоте 11 километров со скоростью около 740 километров в час.

Как пишет «Военное обозрение», пилоты американских авиалайнеров периодически встречают неопознанные цилиндрические объекты. Радиоперехватчик Стив Дуглас рассказал журналистам, что у него есть запись передачи, в которой звучит голос пилота авиалайнера. Он заявил, что «что-то пролетело прямо над нами». По его словам, это было похоже на длинный цилиндрический объект, похожий на быструю крылатую ракету.

Отмечается, что в регионе, где происходили странные встречи, расположен ракетный полигон Уайт-Сэндс и другие военные объекты. Впрочем, пока точного объяснения инцидентам нет.