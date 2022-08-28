Американские подростки научились готовить наркотики из взбитых сливок. Теперь сливки продают только взрослым

Сегодня в 16:43
1 мин.
Американские подростки научились готовить наркотики из взбитых сливок. Теперь сливки продают только взрослымЛицам старше 21 года
Согласно недавно принятому закону штата, жители Нью-Йорка младше 21 года не смогут купить баллончик взбитых сливок. Всё потому, что люди научились извлекать оттуда закись азота, или «веселящий газ».
Закон призван запретить подросткам использовать взбитые сливки в банках для вдыхания закиси азота, также известной как «уиппеты». Вещество вызывает опьяняющий эффект.
Согласно данным американских исследователей, примерно каждый пятый молодой человек использовал такие «уиппеты» хотя бы раз ещё до того, как шёл в восьмой класс. Злоупотребление ингалянтами может «вызвать повреждение частей мозга, которые контролируют мышление, движение, зрение и слух».