Американские подростки научились готовить наркотики из взбитых сливок. Теперь сливки продают только взрослым

Закон призван запретить подросткам использовать взбитые сливки в банках для вдыхания закиси азота, также известной как «уиппеты». Вещество вызывает опьяняющий эффект.

Согласно данным американских исследователей, примерно каждый пятый молодой человек использовал такие «уиппеты» хотя бы раз ещё до того, как шёл в восьмой класс. Злоупотребление ингалянтами может «вызвать повреждение частей мозга, которые контролируют мышление, движение, зрение и слух».