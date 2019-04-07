Американские пограничники заставляли критика Трампа из Apple показать содержимое смартфона и ноутбука

Как сообщил изданию ABC News Гал, сотрудники службы задержали его в Международном аэропорту Сан-Франциско. Во время задержания пограничники требовали, чтобы мужчина дал им доступ к его iPhone XS и MacBook. По словам Гала, их интересовал маршрут, по которому передвигался мужчина. Тогда он предложил пограничникам отправить необходимые файлы по почте. В итоге Гала отпустили, но поставили на посадочном талоне код, указывающий о необходимости повторной проверки.

Гал считает, что действия сотрудников службы пограничного контроля связаны с его негативными высказываниями о политике Трампа, в частности, об аспектах, касающихся защиты границ.