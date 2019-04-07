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Американские пограничники заставляли критика Трампа из Apple показать содержимое смартфона и ноутбука

Это были устройства, специально предназначенные для сотрудников компании
Сотрудник Apple Андреас Гал (Andreas Gal) рассказал журналистам, что представители службы пограничного контроля нарушили его конституционные права, потребовав показать личные данные, хранящиеся на смартфоне и ноутбуке Гала. Сотрудник известен своими критическими высказываниями о президенте США Дональде Трампа. Действия пограничников он связывает с этим.

Как сообщил изданию ABC News Гал, сотрудники службы задержали его в Международном аэропорту Сан-Франциско. Во время задержания пограничники требовали, чтобы мужчина дал им доступ к его iPhone XS и MacBook. По словам Гала, их интересовал маршрут, по которому передвигался мужчина. Тогда он предложил пограничникам отправить необходимые файлы по почте. В итоге Гала отпустили, но поставили на посадочном талоне код, указывающий о необходимости повторной проверки.

Гал считает, что действия сотрудников службы пограничного контроля связаны с его негативными высказываниями о политике Трампа, в частности, об аспектах, касающихся защиты границ.

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