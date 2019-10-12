Американские противоракетные системы объявили беспомощными перед российскими ракетами

Речь идёт о ракетах-перехватчиках SM-3 американской разработки. Они, наряду с Patriot PAC-3, входят в систему противоракетной обороны (ПРО) Японии. Поэтому бывший министр спросил нынешнего, насколько они эффективны. Глава МИД ушёл от ответа, а Маэхара сам ответил на свой вопрос, заявив, что ракеты SM-3 не справятся с российскими «Искандерами».

Бывший министр также добавил, что размещение систем Aegis и Aegis Ashore на территории Японии делу не поможет, так как они используют ракеты типа SM-3. Это заявление текущий глава ведомства тоже не стал комментировать.