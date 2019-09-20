Американские противоракетные средства оказались бесполезны перед российскими ракетами

В материале также сообщается, что министерство обороны США потратило в 2019 году более $2 миллиардов на разработку гиперзвукового оружия. Но Пентагон неправильно оценивает важность оборонных мероприятий в этом направлении. То есть, военное руководство США сосредоточено на создании наступательного гиперзвукового вооружения.

Эксперты напомнили, что страна уже вышла из договора Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и может так же перестать действовать в рамках соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это может стать поводом для противников ударить первыми.

По мнению специалистов, Пентагон должен переключиться на процесс создания ПРО, чтобы суметь противостоять России и Китаю.