Американские регуляторы начали «переписывать» правила Интернета

Американские регуляторы начали «переписывать» правила ИнтернетаЧтобы все соответствовало современным тенденциям
Федеральная торговая комиссия (FTC) США взяла на себя роль «защитника» частной жизни потребителей в отсутствие четких законов. Используя правовые стратегии и знаковые урегулирования, FTC пересматривает правила регулирования интернета, что совпадает с развитием искусственного интеллекта и новых веб-технологий.
Ранее считалось, что полномочия FTC ограничиваются борьбой с "недобросовестной или обманчивой" деловой практикой. Однако под руководством председателя Лины Хан FTC стала более активно бороться с «неправомерным использованием данных».
Расширяя существующие правила, комиссия «борется» с утечками данных и нарушениями конфиденциальности.
Gizmodo отдельно выделяет дело FTC против GoodRX, сервиса купонов на лекарства, что привело к введению в стране правила, требующего от медицинских компаний раскрывать информацию об утечках данных, что впервые для США распространило правовую защиту на медицинские данные.