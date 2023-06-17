Американские регуляторы начали «переписывать» правила Интернета

Ранее считалось, что полномочия FTC ограничиваются борьбой с "недобросовестной или обманчивой" деловой практикой. Однако под руководством председателя Лины Хан FTC стала более активно бороться с «неправомерным использованием данных».

Расширяя существующие правила, комиссия «борется» с утечками данных и нарушениями конфиденциальности.

Gizmodo отдельно выделяет дело FTC против GoodRX, сервиса купонов на лекарства, что привело к введению в стране правила, требующего от медицинских компаний раскрывать информацию об утечках данных, что впервые для США распространило правовую защиту на медицинские данные.