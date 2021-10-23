Американские самолёты не смогли превзойти перехватчик МиГ-25 даже спустя полвека

Наука и технологии
Сегодня в 19:30
1 мин.
Американские самолёты не смогли превзойти перехватчик МиГ-25 даже спустя полвекаПо скорости
Военные эксперты рассказали, что самолёты Военно-воздушных сил (ВВС) США за полвека не смогли превзойти советский перехватчик МиГ-25 по скорости.
Материал опубликовало издание «ПолитРоссия». Авторы напомнили, что в конце 1960-х годов МиГ-25 установил сразу несколько мировых рекордов — по высоте полёта и по скорости среди боевых самолётов. Этот самолёт способен двигаться со скоростью больше 3,2 Маха.
На фоне успехов советского перехватчика США начали создавать собственный на основе SR-71. Этот самолёт, который должен был называться F-12, американская армия так и не получила.
Авторы пришли к выводу, что благодаря отмене программы F-12 СССР вырвался далеко вперёд по возможностям своих перехватчиков. Ещё никто не смог создать боевой самолет, который смог бы превзойти рекорд советского МиГ-25 по скорости.
Источник: ПолитРоссия