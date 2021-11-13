Американские самолёты-разведчики стали чаще летать над Кубанью

Такие сообщения поступают всё чаще. Для США интерес стали представлять северокавказское побережье и район Крымского моста. Российские эксперты отмечают, что не осталось сомнений в том, что США разведывают эти территории как возможный театр военных действий, а информация стекается к аналитикам для принятия дальнейший решений.

Также сообщается о том, что действия американской авиации полностью скоординированы с ВМС. При этом изменилась тактика авиации: если раньше полёты были «менее навязчивыми», то сейчас вместе с разведчиками U-2S, RC-135 и двумя самолётами P-8А Poseidon, патрулировавшими районы над северо-западной и центральной частями Чёрного моря, в небе всегда присутствует топливозаправщик, что позволяет увеличить время разведки.

По мнению одного из известных военных экспертов Владислава Шурыгина, идёт разработка стратегии, в рамках которой рассматриваются все варианты возможных военных конфликтов в регионе.

Кроме того, вблизи российских границ стал появляться американский самолёт-разведчик E-8 Joint STARS, который одновременно является и воздушным штабом. По мнению экспертов, это подтверждает их опасения по поводу целенаправленной разведки.