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Американские школы начали покупать инструменты для взлома iPhone

Чтобы просматривать данные на смартфонах подозрительных учеников
Израильская компания Cellebrite, которая разработала инструмент для разблокировки iPhone, начала продавать своё изобретение американским школам. Его ранее использовали для взлома смартфона террористов.

Как пишут СМИ, общественные школы США покупают данный инструмент для взлома смартфонов учеников и преподавателей. Несколько учебных заведений уже потратили тысячи долларов на это. Дело в том, что во многих штатах преподаватели имеют право просматривать смартфоны учеников, если имеются подозрения о том, что те делают что-то незаконное.

Ещё в 2016 году администрация школы в штате Техас забрала у одного из учеников айфон и получила доступ к удалённым сообщениям с помощью инструмента Cellebrite UFED. Эти сообщения впоследствии использовали как доказательства романтической связи между учеником и учителем. Последнего, кстати, в итоге арестовали.

Стоит отметить, что школы закупают ПО и оборудование не только у Cellebrite, но и у других компаний. Одна из таких — Oxygen Forensics.