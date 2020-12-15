Американские школы начали покупать инструменты для взлома iPhone

Как пишут СМИ, общественные школы США покупают данный инструмент для взлома смартфонов учеников и преподавателей. Несколько учебных заведений уже потратили тысячи долларов на это. Дело в том, что во многих штатах преподаватели имеют право просматривать смартфоны учеников, если имеются подозрения о том, что те делают что-то незаконное.

Ещё в 2016 году администрация школы в штате Техас забрала у одного из учеников айфон и получила доступ к удалённым сообщениям с помощью инструмента Cellebrite UFED. Эти сообщения впоследствии использовали как доказательства романтической связи между учеником и учителем. Последнего, кстати, в итоге арестовали.

Стоит отметить, что школы закупают ПО и оборудование не только у Cellebrite, но и у других компаний. Одна из таких — Oxygen Forensics.