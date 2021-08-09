Американские СМИ уверены в скорой войне между Россией и Израилем

Американские СМИ уверены в скорой войне между Россией и ИзраилемПо прогнозам, она начнётся в ближайшее десятилетие
Дело в том, что сейчас Израиль наносит авиаудары по Сирии "Цахалом". Но на территории сирийских войск есть и российские военные. Это значит, что Россия, как утверждает журналист Майкл Пек, может начать войну против Израиля.
По словам Пека, Израиль против военных действий в отношении России. Вместе с тем глава государства будет делать всё для того, чтобы в Сирии не осталось войск Ирана.
Один из представителей Израиля сообщил изданию, что для страны дружественным государством является США, а не Россия.
Произошедший в 2018 году конфликт между Россией и Израилем только доказывает приведённые слова. Тогда из-за сбитого самолёта Ил-20 власти страны обвинили Израиль в намеренном использовании этого лайнера в качестве прикрытия, причём без предупреждения. После этого в Сирии появились российские ракетные комплексы.
Для Израиля российские войска также, как утверждает журналист, оказываются неким сдерживающим фактором для Ирана. Несмотря на то что Путин, по утверждению Пека, уже несколько лет обещает вывести войска из Сирии, этого всё ещё не произошло.
Автор материала заключает, что кому-то из стран придётся отступить. Либо Ирану, либо Израилю. Однако при этом сейчас ни одна из стран не планирует отказываться от намеченного.