Американские СМИ уверены в скорой войне между Россией и Израилем

Дело в том, что сейчас Израиль наносит авиаудары по Сирии "Цахалом". Но на территории сирийских войск есть и российские военные. Это значит, что Россия, как утверждает журналист Майкл Пек, может начать войну против Израиля.

По словам Пека, Израиль против военных действий в отношении России. Вместе с тем глава государства будет делать всё для того, чтобы в Сирии не осталось войск Ирана.

Один из представителей Израиля сообщил изданию, что для страны дружественным государством является США, а не Россия.