Американские собаки в «умных» очках защитят солдат

Военных собак используют для разведки местности — они ищут взрывчатые вещества. Недалеко от животных должен быть и кинолог, который отдаёт команды. AR-очки же позволят специалистам отдавать команды псам и следить за ними, находясь на расстоянии.

«Умные» очки разработала команда Command Sight, пишет «Популярная механика». Через устройство собаки видят визуальные сигналы, за которым должны следовать. Также AR-очки оснащены камерами, которые транслируют происходящее кинологам.

Устройство построили на базе защитных очков, которые собаки уже привыкли носить. Их используют для защиты глаз животных в сложных погодных условиях.

AR-очки ещё следует доработать, прежде чем начать применять их в боевых ситуациях.