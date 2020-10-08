Наука и технологии
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Американские собаки в «умных» очках защитят солдат
Псы в очках смогут отыскивать взрывчатку без кинолога рядом
Военные США создали для собак «умные» очки с дополненной реальностью (AR). По задумке, устройство может помочь псам в защите солдат.
Военных собак используют для разведки местности — они ищут взрывчатые вещества. Недалеко от животных должен быть и кинолог, который отдаёт команды. AR-очки же позволят специалистам отдавать команды псам и следить за ними, находясь на расстоянии.
«Умные» очки разработала команда Command Sight, пишет «Популярная механика». Через устройство собаки видят визуальные сигналы, за которым должны следовать. Также AR-очки оснащены камерами, которые транслируют происходящее кинологам.
Устройство построили на базе защитных очков, которые собаки уже привыкли носить. Их используют для защиты глаз животных в сложных погодных условиях.
AR-очки ещё следует доработать, прежде чем начать применять их в боевых ситуациях.