Американские стратегические бомбардировщики получат двигатели от Rolls-Royce

Как пишут СМИ, американское подразделение Rolls-Royce North Americа стало победителем в тендере Военно-воздушных сил (ВВС) США по программе Commercial Engine Replacement Program (CERP).

Новыми двигателями оснастят 76 самолётов. На каждый бомбардировщик установят восемь F130 вместо восьми TF33-P-103. Отмечается, что новый двигатель — модернизированная версиея BR725, который ставят на самолёт Gulfstream G650.

Стоимость контракта между Минобороны и Rolls-Royce составляет $2,6 млрд. В рамках договорённости будут поставлены 650 новых двигателей.

Вчера российские истребители Су-35С перехватили американский стратегический бомбардировщик B-52H, который направлялся в сторону российской границы в Тихом океане.