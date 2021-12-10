Американские танкисты пожаловались на плохую систему связи

Как пишет «Военное обозрение», существующая армейская сеть не подходит для бронетанковых бригад и их персонала. Майор Тодд Дональдсон из 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США заявид, что действующая сеть не поддерживает способность к выживанию личного состава в реальных боевых условиях. Дело в том, что связь теряется во время движения техники. Сигнал может потеряться даже во время манёвров на полигонах. Из-за этого танкистам приходится останавливать боевую машину, чтобы установить связь через тактический интернет. В такие моменты повышается вероятность поражения средства бронетехники, к тому же есть риск перехвата данных.

Программа модернизации сети должна стартовать в 2022 году.