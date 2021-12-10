Американские танкисты пожаловались на плохую систему связи

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Американские танкисты пожаловались на плохую систему связиСигнал теряется даже во время маневров на полигонах
Военнослужащие танковых войск США пожаловались на применяемую систему связи. Они надеются на скорую модернизацию.
Как пишет «Военное обозрение», существующая армейская сеть не подходит для бронетанковых бригад и их персонала. Майор Тодд Дональдсон из 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США заявид, что действующая сеть не поддерживает способность к выживанию личного состава в реальных боевых условиях. Дело в том, что связь теряется во время движения техники. Сигнал может потеряться даже во время манёвров на полигонах. Из-за этого танкистам приходится останавливать боевую машину, чтобы установить связь через тактический интернет. В такие моменты повышается вероятность поражения средства бронетехники, к тому же есть риск перехвата данных.
Программа модернизации сети должна стартовать в 2022 году.
Источник: Военное обозрение