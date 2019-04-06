Американские ученые показали первую в мире генномодифицированную ящерицу

Препринт статьи опубликован на bioRxiv, а о работе рассказал журнал Science. Редактировать геном ящериц и змей — непростая задача для ученых. Однако исследователи нашли решение, отредактировав яйцеклетки анолиса, которые еще не оплодотворили. Авторы работали с геном, который кодирует производство тирозиназы — фермента, ответственного за пигментацию. Поэтому у генномодифицированных ящериц изменился цвет шкурки.

Ученые могут редактировать яйцеклетки для создания двух до четырех ящериц за сутки. Результаты экспериментов, как полагают авторы работы, помогут в изучении генов человека. Ген терозиназы, в частности, участвует в развитии глаза.