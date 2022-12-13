Американские учёные объявили о прорыве в термоядерной энергетике

Дело в том, что исследователи из Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса впервые получили больше энергии в реакции синтеза, чем было использовано для её запуска. По словам Грэнхолм, это достижение проложит путь к будущему чистой энергии.

Сторонники термоядерного синтеза надеются, что однажды он сможет производить почти неограниченную энергию, вытеснив ископаемое топливо и другие традиционные источники энергии.