Американские университеты будут использовать микроядерные реакторы

Так, еще в прошлом году Университет штата Пенсильвания подписал меморандум с компанией Westinghouse о сотрудничестве в области технологии микрореакторов. По словам профессора Жан-Поля Аллена, заведующего кафедрой ядерной инженерии, штат Пенсильвания хочет проверить технологию, чтобы ее могли использовать промышленные предприятия. Ядерные реакторы, используемые для исследований, не являются чем-то новым – они есть примерно в двух десятках американских университетов. Но использование их в качестве источника энергии - уже что-то новое.

Университет Пердью в Индиане, например, работает с компанией Duke Energy над целесообразностью использования передовой ядерной энергии для удовлетворения своих долгосрочных энергетических потребностей, а Абилинский христианский университет в Техасе возглавляет группу из трех других университетов совместно с компанией Natura Resources, в их совместных планах разработка и строительство исследовательского микрореактора, охлаждаемого расплавленной солью.