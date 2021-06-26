Американские вертолёты оказались беззащитны перед ПВО России и Китая

Сообщается, что Пентагон уже объявил конкурс на создание высокоточного вертолётного боеприпаса большой дальности (LRPM). В 2022 году будут проведены его сравнительные стрельбы, а затем через пять выбранные образцы будут доведены до финального состояния.

Сейчас на основном вооружении у Apache стоят старые ракеты AGM-114 Hellfire. Их дальность составляет лишь 7 километров. Поэтому чтобы запустить ракету, вертолёту придётся подойти на опасное расстояние к системам ПВО «Тор» и «Панцирь-С1».

Помимо этого, Apache иногда используют израильские ракеты Spike N-LOS с дальностью до 30 километров.