Американские власти начали расследование аварии дронов Amazon

Опубликовано 03 октября 2025
Американские власти начали расследование аварии дронов AmazonБеспилотники компании столкнулись с строительной техникой
Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование двух инцидентов с дронами Amazon. Аппараты для доставки товаров столкнулись со стрелой строительного крана в городе Толсон, штат Аризона.
© Amazon
Инциденты произошли на следующий день после запуска службы доставки Amazon Prime Air в этом регионе. Сервис позволял клиентам получать товары весом до 2,3 кг в течение часа после заказа. Компания временно приостановила полеты дронов в Аризоне, но планирует возобновить их.
По словам представителей Amazon, внутренняя проверка не выявила проблем с технологией дронов. Тем не менее, компания ввела дополнительные процедуры контроля, включая улучшенный визуальный мониторинг местности для обнаружения подвижных препятствий.
Amazon активно развивает направление беспилотной доставки. К 2030 году компания планирует ежегодно доставлять 500 миллионов посылок с помощью дронов.