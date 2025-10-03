Наука и технологии
Опубликовано 03 октября 2025, 20:09
Американские власти начали расследование аварии дронов Amazon

Беспилотники компании столкнулись с строительной техникой
Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование двух инцидентов с дронами Amazon. Аппараты для доставки товаров столкнулись со стрелой строительного крана в городе Толсон, штат Аризона.
© Amazon

Инциденты произошли на следующий день после запуска службы доставки Amazon Prime Air в этом регионе. Сервис позволял клиентам получать товары весом до 2,3 кг в течение часа после заказа. Компания временно приостановила полеты дронов в Аризоне, но планирует возобновить их.

По словам представителей Amazon, внутренняя проверка не выявила проблем с технологией дронов. Тем не менее, компания ввела дополнительные процедуры контроля, включая улучшенный визуальный мониторинг местности для обнаружения подвижных препятствий.

Amazon активно развивает направление беспилотной доставки. К 2030 году компания планирует ежегодно доставлять 500 миллионов посылок с помощью дронов.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
