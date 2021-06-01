Мнение аналитиков приводит «РИА Новости». У США сегодня насчитывается более 80 военных баз. С 1945 года большинство из них считали безопасными. Теперь же имеющихся у американских военных зенитных средств будет недостаточно, чтобы отразить атаку Китая или России.

Эксперты утверждают, что оборона баз не справится с большим количеством ракет или беспилотников. Дело в том, что США полагаются до сих пор на комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные в годы холодной войны. Вероятные противники Америки же добились серьёзного прогресса в ударных возможностях.

Отмечается, что Россия — угроза военным объектам Пентагона в Европе. У страны есть большой арсенал тактического ядерного оружия, баллистических комплексов малой дальности «Искандер-М», много крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также гиперзвуковые ударные системы.