Американские военные испытали большой дрон-«смертник»

Дрон-камикадзе разработала американская компания AeroVironment. Старая версия аппарата весит всего 2,5 килограмма вместе с боезарядом. После запуска беспилотник раскрывает крылья и включает электромотор. При этом ведётся трансляция видео на пульт управления. Беспилотник может лететь со скоростью до 60 километров в час как под управлением оператора, так и самостоятельно. Человек может давать и отменять команды на подрыв, если необходимо. Данный дрон-камикадзе уже находится на вооружении Армии США.

Испытания увеличенной версии беспилотника завершатся в текущем году. Компания-производитель также ожидает получить экспортные заказы на Switchblade.