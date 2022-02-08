Американские военные испытали колёсного робота в горах

Для испытаний американские морские пехотинцы отправились в горы Западной Вирджинии. Роботизированная платформа Hunter Wolf имеет колёсную формулу 6×6. Этот робот способен автоматически следовать за оператором. В будущем он получит дополнительные автономные возможности.

Масса Hunter Wolf составляет 1630 килограммов. При этом робот может перевозить полезные грузы весом до одной тонны. Его преимуществом является модульная конструкция, а силовая установка тут гибридно-электрическая. Это позволяет машине двигаться с пониженным уровнем шума — так противнику будет сложнее её обнаружить.

Ранее Корпус морской пехоты США испытал четырёхногого робота LS3, но решил от него отказаться. Робот оказался слишком шумным.