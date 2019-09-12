Американские военные контролируют бомбы и беспилотники при помощи iPad

Многоступенчатую систему управления огнём с широкой свободой действия искусственного интеллекта протестировали в калифорнийской пустыне Мохаве. Проходило испытание так: в многоцелевом вертолёте MH-47 на базе «Чинука» находился оператор, он управлял планирующей «умной» мини-бомбой GBU-69 при помощи планшета. Она, в свою очередь, направляла команды разведывательно-ударному беспилотнику MQ-1C Grey Eagle и корректировала его огонь.

Эту систему Пентагон разрабатывал в течение девяти месяцев. Она отличается высокой степенью автоматизации, так как в цепочке оператор – бомба – беспилотник – боеприпас беспилотника большую часть команд выполняет искусственный интеллект. Кроме того, такая многоступенчатость позволяет увеличить операционную дальность при ведении огня.