Американские военные конвертопланы не выдержали холод

Сообщается, что это были первые совместные учения вооружённых сил США и Японии зимой. Проходили они на острове Хоккайдо на авиабазе Титосэ. По изначальному плану два конвертоплана Osprey должны были прилететь на базу 27 января. Однако прибытие техники задержалось. В итоге конвертопланы оказались на острове только 4 февраля.

Уже во время тренировок первая машина с номером ET01 была вынуждена совершить промежуточную посадку на базе в Ивакуни, а затем вернулась на домашний аэродром. Другая машина с номером ET03 смогла пробыть в воздухе совсем недолго — 10-15 минут. При этом она не выполняла боевых задач.

Как оказалось, конвертопланы не приспособлены к работе при температуре ниже -15 градусов по Цельсию. А в назначенный для десантирования день температура этот порог преодолевала.