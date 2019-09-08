Американские военные начали снимать с вооружения легендарные винтовки семейства M16

Разработкой в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW) займутся General Dynamics-OTS, AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer. Каждая из них обязана предоставить по 53 прототипа винтовки для замены M4A1, а также по 43 — для замены пулемёта M249. Кроме того, разработчики должны подготовить по 845 000 новых патронов XM1186 калибра 6,8 мм. На выполнение всех задач компании получили 27 месяцев.

Новое оружие должно быть более точным, а новые патроны — пробивать не только все существующие на сегодняшний день бронежилеты, но и те, что появятся в будущем.

Компанию для создания настоящего оружия армия США выберет в первом квартале 2022 года. Ей нужно будет произвести 250 000 единиц стрелкового оружия и 150 000 000 патронов к ним. Вооружиться новинками солдаты должны уже в 2023 году.