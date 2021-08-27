Американские военные начали строить деревянные копии военной техники

Эти макеты предназначены для оснащения 17-го боевого логистического полка на учениях, сообщает «Лента.ру». Такие деревянные копии техники должны сократить затраты на боевые учения. Подделка Humvee по габаритам соответствует габаритам реального автомобиля, поэтому макет вполне можно использовать в логистических учениях по переброске техники.

Также недавно стало известно, что военные США применяют на учениях копии основного боевого танка Китая Type 99. Это делается для того, чтобы американские бойцы визуально привыкали к виду техники потенциальных противников. Также в прошлом США использовали для учений макеты российских танков.