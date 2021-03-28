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Американские военные начнут тренироваться в секретной онлайн-игре
Они получат ее уже этим летом
CNN поделился информацией о необычном способе тренировки, которой начнут заниматься американские военные. Так, согласно обнародованным данным, для этого они получат секретную онлайн-игру.
Ссылаясь на источники телеканал CNN рассказал, что таким образом в Пентагоне намерены отрабатывать реакцию на потенциальный глобальный кризис, распространившийся сразу в ряде фронтов. К примеру, военным в игре предложат отреагировать на масштабные кибератаки, атаку России в Прибалтике, “милитаризацию Арктики Москвой или Китаем в Южно-Китайском море или даже вторжение на Тайвань”.
”Игрокам придется иметь дело с постоянно меняющимися сценариями и бороться за военные активы, такие как авианосцы и бомбардировщики”, - сообщается в CNN.
Секретной игрой генералы смогут воспользоваться уже этим летом. Телеканал отметил, что тайтл стал основным приоритетом для председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.