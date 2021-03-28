Американские военные начнут тренироваться в секретной онлайн-игре

Ссылаясь на источники телеканал CNN рассказал, что таким образом в Пентагоне намерены отрабатывать реакцию на потенциальный глобальный кризис, распространившийся сразу в ряде фронтов. К примеру, военным в игре предложат отреагировать на масштабные кибератаки, атаку России в Прибалтике, “милитаризацию Арктики Москвой или Китаем в Южно-Китайском море или даже вторжение на Тайвань”.

”Игрокам придется иметь дело с постоянно меняющимися сценариями и бороться за военные активы, такие как авианосцы и бомбардировщики”, - сообщается в CNN.

Секретной игрой генералы смогут воспользоваться уже этим летом. Телеканал отметил, что тайтл стал основным приоритетом для председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.