Американские военные отказались от шлема дополненной реальности Microsoft

Наука и технологии
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Американские военные отказались от шлема дополненной реальности MicrosoftДо тех пор, пока не будут исправлены проблемы
Стало известно, что американская армия отложила войсковые эксплуатационные испытания шлемов дополненной реальности Microsoft. Военных не удовлетворил угол обзора устройства.
Очки характеризуются широким углом обзора, но военные пожаловались, что широкие панели немного растягивают и искажают изображение. Также в некоторых шлемах наблюдается эффект москитной сетки. Так называют явление, когда при просмотре видны линии, разделяющие пиксели.
Шлем дополненной реальности может накладывать изображение виртуальных объектов на реальный мир. В 2018 года Microsoft подписала с американской армией контракт, по которому обязалась поставлять устройства HoloLens 2.
Как теперь выяснилось, эти шлемы причиняют дискомфорт военным. Они попросили уменьшить поле отображения, а также исправить проблему москитной сетки. Сейчас Microsoft работает над этими вопросами.