Американские военные отказались от шлема дополненной реальности Microsoft

Очки характеризуются широким углом обзора, но военные пожаловались, что широкие панели немного растягивают и искажают изображение. Также в некоторых шлемах наблюдается эффект москитной сетки. Так называют явление, когда при просмотре видны линии, разделяющие пиксели.

Шлем дополненной реальности может накладывать изображение виртуальных объектов на реальный мир. В 2018 года Microsoft подписала с американской армией контракт, по которому обязалась поставлять устройства HoloLens 2.

Как теперь выяснилось, эти шлемы причиняют дискомфорт военным. Они попросили уменьшить поле отображения, а также исправить проблему москитной сетки. Сейчас Microsoft работает над этими вопросами.