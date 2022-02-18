Американские военные показали большого подводного робота

Snakehead спустили на воду в феврале. В 2020 году ВМС опубликовали запрос предложений на его проектирование, разработку и строительство. Военные хотели получить «самый крупный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для запуска с подводных лодок». Аппарат должен работать на отказоустойчивых литий-ионных аккумуляторных батареях.

Робот получился модульным, то есть на него можно устанавливать разные виды полезной нагрузки. Внешне Snakehead напоминает небольшую подводную лодку. К сожалению, его характеристики неизвестны.