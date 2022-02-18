Американские военные показали большого подводного робота

Американские военные показали большого подводного роботаЕго будут запускать с подлодок
Snakehead спустили на воду в феврале. В 2020 году ВМС опубликовали запрос предложений на его проектирование, разработку и строительство. Военные хотели получить «самый крупный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для запуска с подводных лодок». Аппарат должен работать на отказоустойчивых литий-ионных аккумуляторных батареях.
Робот получился модульным, то есть на него можно устанавливать разные виды полезной нагрузки. Внешне Snakehead напоминает небольшую подводную лодку. К сожалению, его характеристики неизвестны.
Скорее всего, запускать аппарат смогут субмарины с док-камерой для выхода боевых пловцов (Dry Deck Shelter или DDS) и системой хранения и доставки полезной нагрузки. Это, например, атомные подлодки типа «Огайо» и шесть кораблей класса «Вирджиния».