Наука и технологии
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Американские военные показали большого подводного робота

Его будут запускать с подлодок
Военно-морские силы (ВМС) США показали фотографии большого подводного робота Snakehead. Он будет заниматься разведкой и сбором данных.
Американские военные показали большого подводного робота

Snakehead спустили на воду в феврале. В 2020 году ВМС опубликовали запрос предложений на его проектирование, разработку и строительство. Военные хотели получить «самый крупный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для запуска с подводных лодок». Аппарат должен работать на отказоустойчивых литий-ионных аккумуляторных батареях.

Робот получился модульным, то есть на него можно устанавливать разные виды полезной нагрузки. Внешне Snakehead напоминает небольшую подводную лодку. К сожалению, его характеристики неизвестны.

Американские военные показали большого подводного робота

Скорее всего, запускать аппарат смогут субмарины с док-камерой для выхода боевых пловцов (Dry Deck Shelter или DDS) и системой хранения и доставки полезной нагрузки. Это, например, атомные подлодки типа «Огайо» и шесть кораблей класса «Вирджиния».

Источник: N+1
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