Американские военные получат искусственный интеллект для управления самолётом в бою

Как пишет «N+1», контракт заключили с пятью американскими компаниями — Boeing, EpiSci, Heron Systems, physicsAI и Технологическим исследовательским институтом Джорджии. Это случилось в рамках программы ACE (Air Combat Evolution).

Система ИИ должна будет учиться воздушному бою так же, как настоящие курсанты. То есть сначала искусственный интеллект будет совершать простые манёвры, а потом будет переходить ко всё более сложным.

В итоге по программе должна быть создана система для беспилотников, которые будут прикрывать пилотируемые истребители. Военные ожидают, что разработка сможет вести воздушный бой быстрее и эффективнее реального пилота. Сам лётчик при этом сможет получить больше времени для принятия тактических решений.