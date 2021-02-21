Американские военные получат технологию для быстрого заживления ран

Как пишет «Популярная механика», ВВС работают над проектом совместно с Мичиганским университетом. Цель учёных — добиться заживления ран, ожогов и других травм в пять раз быстрее с помощью клеточного программирования.

Исследователи изменяют процессы, происходящие в клетке, с помощью белков, которые называются факторами транскрипции. Они блокируют гены, регулирующие деление и рост клеток. Если наносить такие факторы транскрипции на специальные повязки, то можно ускорить заживление ран. Нанесение могло бы осуществляться с помощью спрея. Солдаты могли бы просто перевязывать больное место.

Сейчас учёные проводят исследования методики на живых клетках. Для работы они используют оборудование покадровой микроскопии. Это позволяет исследователям видеть, что происходит внутри клеток на изображениях в высоком разрешении.