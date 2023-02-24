Американские военные потратили $1,5 млн на сбитие трёх НЛО

16:26, 24 февраля 2023
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Американские военные потратили $1,5 млн на сбитие трёх НЛОИ это только стоимость ракет
Помните те неопознанные летающие объекты, которые недавно сбили американские военные? Скорее всего, это были лишь частные воздушные шары. Тем не менее оказалось, что США потратили на это 1,5 млн долларов.
Фото: Unsplash
Именно столько стоили четыре ракеты AIM-9X Sidewinder, которыми были сбиты три объекта. При этом ещё не учтены расходы на исследование обломков. Чиновники, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, сказали, что общая цена за сбитие этих трёх НЛО, вероятно, будет на сотни тысяч долларов больше.
Это число также не включает деньги, которые были потрачены на сбитие китайского «шара-шпиона» истребителем F-22 Raptor.