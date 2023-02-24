Американские военные потратили $1,5 млн на сбитие трёх НЛО

Именно столько стоили четыре ракеты AIM-9X Sidewinder, которыми были сбиты три объекта. При этом ещё не учтены расходы на исследование обломков. Чиновники, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, сказали, что общая цена за сбитие этих трёх НЛО, вероятно, будет на сотни тысяч долларов больше.

Это число также не включает деньги, которые были потрачены на сбитие китайского «шара-шпиона» истребителем F-22 Raptor.