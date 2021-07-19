Американские военные пожаловались на слабость флота из-за политики толерантности

Как пишет «Российская газета», авторы доклада опросили 77 старших офицеров ВМС США. Те считают проблемой флота концепцию «воук». «Иногда мне кажется, что нас больше волнует, достаточно ли у нас офицеров по вопросам гендерного и расового разнообразия, чем то, выживем ли мы в бою с китайским флотом», – отметил один из офицеров.

Военные сетуют, что небоевые учебные программы тратят ресурсы ВМС и учебное время. Таким образом американские моряки могут отправиться в бой недостаточно подготовленными.

Также военные среди проблем ВМС назвали недостаточное финансирование надводного флота и верховенство бюрократической отчётности.