Американские военные пожаловались на слабость флота из-за политики толерантности

Наука и технологии
Сегодня в 13:44
Американские военные пожаловались на слабость флота из-за политики толерантностиБоевой подготовке уделяется слишком мало внимания
Два высокопоставленных американских военных представили доклад, в котором оценили способность Военно-морских сил (ВМС) США противостоять флотам Китая и России. Военные считают, что ВМС неправильно расставляют приоритеты — придают слишком большое значение пропаганде политкорректности и толерантности, а не боевой подготовке.
Как пишет «Российская газета», авторы доклада опросили 77 старших офицеров ВМС США. Те считают проблемой флота концепцию «воук». «Иногда мне кажется, что нас больше волнует, достаточно ли у нас офицеров по вопросам гендерного и расового разнообразия, чем то, выживем ли мы в бою с китайским флотом», – отметил один из офицеров.
Военные сетуют, что небоевые учебные программы тратят ресурсы ВМС и учебное время. Таким образом американские моряки могут отправиться в бой недостаточно подготовленными.
Также военные среди проблем ВМС назвали недостаточное финансирование надводного флота и верховенство бюрократической отчётности.