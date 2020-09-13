Американские военные провели испытания с роботами-собаками

Военные выпустили робособак из транспортного самолёта Air Force LC-130 Hercules, когда он приземлился в Неваде на базе ВВС. Роботы должны были разведать территорию, прежде чем на неё выйдут люди.

Робособаки — часть крупного американского проекта по внедрению искусственного интеллекта в боевые операции Advanced Battle Management System. Псов назвали Ghost Robotics Vision 60 UGV. Они могут патрулировать местность, собирать данные, проводить картографирование, наблюдение за объектами и налаживание связи. Отмечается, что роботы могут работать в любой местности. Преимущество робопсов в том, что они имеют несложную конструкцию. А чем проще, тем долговечнее.