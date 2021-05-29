Американские военные случайно слили ядерные секреты США через приложения

Утечку допустили солдаты армии США, находящиеся на военных базах в Европе, пишет «Военное обозрение». Сообщается, что на базах с тактическим ядерным оружием военные использовали общедоступные онлайн-приложения, чтобы запоминать и отображать на них протоколы безопасности. В частности, применялись приложения в виде учебных карт, на которых делались пометки. Эти пометки оказывались доступны любому пользователю сети. С помощью Cram, Chegg Prep и Quizlet военные запоминали секретные коды, инструкции и статусы хранилищ ядерного оружия.

По словам расследователей, слитые в сеть данные «подтверждают наличие ядерного оружия США в Европе и позволяют определить точные места, статус и даже его количество». Сообщается, что оружие США есть в Турции, Германии, в Нидерландах.