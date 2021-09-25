Американские военные создадут мобильный ядерный реактор

Департамент начал принимать комментарии по проекту. Это будет продолжаться в течение 45 дней. Также минобороны выпустило релиз исследования об альтернативах постройке микрореактора, который смог бы генерировать 1-5 мегаватт энергии. В Пентагоне ожидают, что потребности ведомства в энергии увеличатся.

Отмечается, что безопасный, небольшой ядерный реактор, который можно перевозить, удовлетворил бы этот растущий спрос. При этом не увеличились бы потребности Министерства обороны в топливе. Реактор смог бы поддерживать критически важные операции в удалённых местах и суровых условиях.

В Пентагоне уточнили, что потребность в энергии растёт из-за новых технологий — дронов и радарных систем — в том числе. Однако есть опасения, что такие микрореакторы сами могут стать мишенью для противника.