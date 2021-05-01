Американские военные создадут роботов с биологическими мышцами

Учёные намерены объединить механизмы с настоящей мышечной тканью. Так можно получить новый класс «мясистых» роботов, которые будут более универсальными, адаптируемыми и сложными, чем те, что сделаны только из небиологических компонентов, таких как металл и пластик.

В будущем учёные хотели бы создать роботов, которые будут реагировать на раздражители так же, как живые существа. Если, например, человек наступит в кроличью нору, настоящий кролик, выпрыгивающий оттуда, будет менять баланс и приспосабливаться на лету, чтобы не упасть и не вывихнуть лодыжку. Робот же просто упадёт.

Учёные пояснили, что роботы, которые будут использоваться военными, будут попадать в неизвестную и непредсказуемую среду. Поэтому они должны иметь быстро реагировать.